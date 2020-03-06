Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde beklenen sergi başladı

Temas sergisinin ilki, Resim Bölümü öğretim üyesi Doç. Yasemin Nur Erkalır'ın birlikte sergilere, etkinliklere katıldığı Resim Bölümü mezunlarını kurum içinde sergiye, temas etmeye daveti ile gerçekleştirildi. Heykel Bölümünün organize ettiği bu seneki ‘Temas’ sergisinde, 1971-2007 yılları arasında kurumdan mezun olan, sanatsal çalışmalarına devam eden ve öğretimde görev almayan Heykel Bölümü mezunları eserleri ile yer alıyor. Heykel Bölümü mezunlarından 18 heykeltraşın eserleri 02-13 Mart 2020 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu'nda sanat severlerin ziyaretine açık olacak.





