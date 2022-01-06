Mimar Sinan’ın ustalık eserinin çevresinde heyecanlandıran keşif

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çevresinde devam eden rekreasyon projesi kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, bölgede oluşturulacak arkeopark ile sergilenecek. Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyularının bulunduğu kalıntıların ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevreleneceğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Tarihi dokuyu mevcut haliyle koruyarak arkeopark haline getireceğiz" dedi.

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Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki tarihi Selimiye Camii’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi’ kapsamında kazı çalışmaları sürüyor.

Kazılarda yıllardır toprak altında bulunan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyuları ortaya çıkarıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 bin metrekarelik alanda temel kazılarında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyularının ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevrelenerek arkeopark olarak sergileneceğini söyledi.

“MEVCUT DOKU KORUNACAK”

Gürkan, “Projenin biraz uzamasının nedenlerinden birisi de hanın nasıl kullanılacağı, fonksiyon verileceğiyle ilgiliydi. Bugün geldiğimiz noktada, Koruma Kurulu kararlarıyla bu tarihi han kalıntıları korunacak. Ondan sonra bu tarihi dokuyu mevcut haliyle koruyarak bir arkeopark haline getireceğiz. Hanın 4 tane deposu çıktı, onları da ahşap ve cam konstrüksiyonlarla kapatarak yürüyüş yolları, belki galeriler yapmayı düşünüyoruz” dedi.

“BAHARA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Bölgede 4 aydır devam eden çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Gürkan, “Burası Türk İslam sanatının, Osmanlı cami mimarisinin zirvesi, bu bütün dünyanın kabul ettiği bir husus. O yüzden burada hemen ‘yaptık oldu’ anlayışından ziyade, hem Türk İslam sanatına, hem de Selimiye Camii’ne yakışır bir proje yapmak istedik. Buranın mülkiyeti ve projesi Edirne Belediyesi’ne ait, finansmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız tarafından yapılıyor. Bakanlığımızla ortak bir protokol imzaladık. Bahar aylarında bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Gürkan, projenin bitiminde Selimiye çevresinin tamamen araç trafiğine kapatılacağını belirterek, “Burası bittiğinde yaya bölgesi haline gelecek, ancak zorunlu hallerde araç girişine müsaade edeceğiz. Böylece Selimiye Camii’ni ve etrafındaki yapıları da hem egzoz kirliliğinden hem de araçların titreşiminden kaynaklı olan rezonanstan da korumuş olacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)