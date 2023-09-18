Minaresi servi olan tarihi camiye ‘silüet dokunuşu’

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan tarihi Ağalar Camisi, minare yapılacak alandan yükselen servi ağacıyla dikkat çekiyor. Restorasyon kapsamında, cami ve servi ağacı birlikte restore edilecek.

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Aksu ilçesindeki Ağalar Camisi, 1800’lü yıllarda inşa edilen ve farklı mimarisi ile dikkat çeken bir tarihi camidir. Caminin minaresinin inşa edileceği yerde servi ağacının yükselmesiyle minare yapılmamış ve servi ağacı minare olarak kullanılmaya başlanmıştır. Caminin silüetinde ağaç ve caminin kubbesi bir bütün oluşturmaktadır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin çevre düzenlemesi yapılacak. Caminin kendisiyle yaşıt ve su akmayan çeşmesine kaynak suyu bağlanacak, bahçesindeki mezarlar da incelenip bakımları yapılacak. Ayrıca caminin silüetini bozan beton elektrik direkleri de kaldırılacak ve enerji hatları yer altına alınacak.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, caminin bölgede “Servi Minareli Cami” olarak anıldığını söyledi.

Karabayram, “2016 yılında bir restorasyon çalışması yapıldı. Yok olan kubbesi aslına uygun çok güzel restore edildi. Caminin olmayan minaresini bir servi ağacı oluşturdu. Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında ikinci etap çalışmaları da başlayacak. Vali Şahin’in talimatıyla ağaç da korunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bu türden projelerde ciddi çalışmalar yapıyor” dedi.

Caminin Perge Antik Kenti ve bölgedeki taşlardan devşirme mimariyle inşa edildiğini de kaydeden Karabayram, bütün yapının orijinal olduğunu belirterek, “Akmayan çeşmesi akacak, kabristan kısmı da düzenlenecek. Caminin minaresi olmayacak. Servi ağacı minarenin yapılacağı alanda büyümüş. O ağaç nasıl kesilir? Mümkün değil. Ağaç ve cami korunacak. Elektrik direkleri de kaldırılacak. Enerji hatları yer altına alınacak” dedi.

Caminin ikinci etap restorasyon çalışmalarının ileriki günlerde başlayıp 2024’te tamamlanması bekleniyor. (DHA)