Melek Mosso’dan mini albüm

Güçlü yorumu, etkileyici ses rengiyle son dönemlerin dikkat çeken ismi olan Melek Mosso, kendi adını taşıyan mini albüm ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Melek Mosso, bu kez internette milyonlarca kez izlenen coverları ile değil, tamamı kendisine ait besteleriyle karşımızda...

Melek Mosso’nun kendi adını taşıyan albümü yarın Sony Music etiketiyle yayınlanacak. Albümde, beş yeni şarkı yer alıyor. Şarkılar bir taraftan imkansızlığı, acıyla süsleyip insanın içini sızlatırken; diğer taraftan da “ayağa kalk, yoluna devam et” diye bağırıyor. Özür dilemeyi bilen, affedilmeyi isteyen bir tarafı var ve bir şarkıda “doğum günü”nü kutlayacak kadar da insana sarılmış.

MELEK MOSSO’NUN GÖNÜL KUŞLARI

Albümüyle ilgili konuşan Melek Mosso, “2017 yılında yazdığım ve her birine kalbimin bir parçasını iliştirdiğim gönül kuşlarımdır bu beş şarkı da. İsterim ki herkesin penceresine konsun, benim yaralarıma olduğu gibi her yaraya şifa versin” diyor.