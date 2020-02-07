Melek Mosso’dan mini albüm
Melek Mosso’nun kendi adını taşıyan albümü yarın Sony Music etiketiyle yayınlanacak. Albümde, beş yeni şarkı yer alıyor. Şarkılar bir taraftan imkansızlığı, acıyla süsleyip insanın içini sızlatırken; diğer taraftan da “ayağa kalk, yoluna devam et” diye bağırıyor. Özür dilemeyi bilen, affedilmeyi isteyen bir tarafı var ve bir şarkıda “doğum günü”nü kutlayacak kadar da insana sarılmış.
MELEK MOSSO’NUN GÖNÜL KUŞLARI
Albümüyle ilgili konuşan Melek Mosso, “2017 yılında yazdığım ve her birine kalbimin bir parçasını iliştirdiğim gönül kuşlarımdır bu beş şarkı da. İsterim ki herkesin penceresine konsun, benim yaralarıma olduğu gibi her yaraya şifa versin” diyor.