Minibüs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre minibüs mü, minübüs mü, münübüs mü?

Minibüs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre minibüs mü, minübüs mü, münübüs mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘minibüs’dür. Minibüs mü, minübüs mü, münübüs mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘minibüs'dür.

MİNİBÜS NE DEMEK: 10-12 kişilik oturma kapasitesi olan küçük otobüs.

MİNİBÜS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin minibüs mü, minübüs mü, münübüs mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı minibüs şeklinde olmalıdır.

minübüs (Yanlış kullanım)

münübüs (Yanlış kullanım)

minibüs (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Eve minibüsle döneceğini haber verdi.”