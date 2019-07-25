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Mirasyedi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘mirasyedi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Mirasyedi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘mirasyedi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'mirasyedi'dir. Mirasyedi mi, miras yedi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 25 Temmuz 2019 - 08:47

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘mirasyedi’dir.

MİRASYEDİ NE DEMEK:

1- Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse.

2- Çok savurgan kimse.

MİRASYEDİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “mirasyedi mi, miras yedi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mirasyedi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

miras yedi (Yanlış kullanım)
mirasyedi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sahip olduğu tüm malvarlığını bir mirasyedi gibi tüketti.”

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