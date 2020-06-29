Miray Daner, Boran Kuzum’un saçlarını kesti

Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin genç oyuncuları Boran Kuzum ve Miray Daner çekimlere birlikte hazırlanıyor. Çekimler öncesi son hazırlıklar için bir araya gelen ikili arasında eğlenceli anlar yaşandı. Daner bir kez daha birlikte rol alacağı Kuzum’un saçlarını kesti.

BluTV'nin yeni dizisi ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin sete çıkmasına günler kala, oyuncular da karakterleri için hazırlıklarını tamamladı. Daha önce ‘Vatanım Sensin’ dizisinde kamera karşısına geçen ve büyük kitlelerin beğenisini toplayan Boran Kuzum ve Miray Daner yeniden birlikte rol almak için gün sayıyorlar. Dizinin saç ve kostüm provaları için bir araya gelen ikili eğlenceli anlar yaşadı. Hazırlıklar sırasında Daner eline makası alıp Kuzum'un saçlarını kesti.