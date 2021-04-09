Mısır’da 3 bin yıllık ‘kayıp şehir’ keşfedildi

Mısır’ın Krallar Vadisi’nin de bulunduğu Luksor kentinde, 3 bin yıldır kumun altında gömülü Aten şehri uzun süren çalışmaların ardından keşfedildi.

‘Kayıp altın şehir’ olarak bilinen Aten şehrinin Kral III. Amenhotep tarafından kurulduğu düşünülüyor.

Arkeolojik kazılarda, kentteki yerleşim yerlerinin duvarlarının hala sağlam kaldığı ifade edilirken, yerleşim yerlerindeki odalarda günlük yaşamda kullanılan araç gereçlerin de bulunduğu aktarıldı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, kentin keşfini Tutankhamun’un mezarının ortaya çıkışından beri en önemli keşif olarak nitelendirdi.

TUTANKHUM’UN MEZARI

Tutankhamun’un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından bulunmuştur. Krallar Vadisi’nde yer almaktadır. Tutankhamun’un mumyası haricinde mezardan çıkarılanlar Kahire müzesinde sergilenmektedir. Mezarı 1972’de Londra’da ve daha sonra ABD’de sergilenmiştir.

Asıl adı Tutankhaton’dur. Mısır’da ilk kez tektanrılı Aten dinini kuran, IV. Amenotep’in oğludur. Babası ölünce, başka bir anneden olan üvey kızkardeşi Ankhesenamen ile evlenerek tahta çıktı. Saltanatının ilk yıllarında, Mısır’ın eski çok tanrılı dinine dönüş yaşandı. Kendisi de Tutankhaton adı yerine Tutankhamun adını aldı. Böylece, IV. Amenhotep’in kurduğu Aten dini söndü. Tutankhamun’un çağı barış içinde geçti. Çok genç yaşta ölen bu kraldan sonra, babasına vezirlik, kendisine de küçüklüğünde naiplik yapmış olan Ay, dul kraliçe ile evlenerek tahta çıktı. (DHA)