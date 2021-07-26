Misis’te kazıların süresi 6 ay uzatıldı

Misis Antik Kenti’ni dünyaya tanıtmak için süren kazı ve çalışmalara büyük destek veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Misis Adana’mızın kültürel anlamda yeni gözdesi, cazibe merkezi olacak. Kazılar tamamlandığında ortaya çıkan tarihi eserler ve restorasyonlarla Misis Ölümsüzlük Şehri, dünya kültürel mirasına dahil olacak. Türkiye ve dünya yeni bir kültürel miras kazanırken, Misis tüm dünyadan ilgi gören bir destinasyon merkezi olacak” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ ESERLER ÇIKACAK”

Bölgede bulunan tüm tarihi yapıların özgün yapısına kavuşturulacağını belirten Kocaispir ”Misis’te arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Belediyemizin destekleri ile devam eden projemiz ışığında tarihi ve doğal güzellikleriyle Misis’i sadece Türkiye değil dünya tanıyacak” şeklinde konuştu.

Misis’e layık olduğu değeri kazandırmak için özel bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Kocaispir “Tüm bu çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun gerekli onay ve izinleriyle koordineli olarak yürütüyoruz. Dolayısıyla çok kontrollü ve ciddi bir çalışma oluyor” ifadelerini kullandı.