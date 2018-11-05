Misis’in 7 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

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Yüreğir Belediyesi tarafından Misis'te restorasyon çalışmaları yapılan Kervansaray yolu, Doğu-Batı su değirmenleri, Lokman Hekim Camisi ile 6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izninde devam eden Misis Antik Kenti'ndeki kazı alanında bulunan kalıntılar incelenip, sergilenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Misis'in 3 bin yıllık geçmişi olduğunu düşündüklerini ama yapılan çalışmalarda 7 bin yıllık geçmişe dayanan bir tarihi olduğunu gördüklerini belirterek, “Önemli buluntular bulundu. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu buluntular da Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Burada Pisa Üniversitesi'nden gerek sanat tarihi hocaları gerekse arkeologlar burada çalışmaları yılda 2 dönem olmak üzere devam ettiriyorlar. İnşallah bu restorasyonlar ve kazı çalışmaları bitince Misis Antik Şehri hem ülkemiz adına hem dünya kültürel mirası adına önemli bir kazanım olacak. İtalyanlar ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar gerek ABD'de gerek İtalya'da sempozyumlarda da gündeme getirildi” dedi.



SERAMİK MERKEZİ

Çelikcan, kazılar sonucunda Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi, Kilikya döneminden kalıntılar bulunduğunu belirterek, “Burası bölgenin önemli bir seramik merkezi olarak işletiliyormuş. Ayrıca etrafında atölyeler, yaşam alanlarının bulunduğu birkaç dönemi bir arada görebileceğimiz önemli bir kültür varlığı. Buranın üzerini kapattık ilerleyen zamanlarda ziyarete açacağız. Kervansaray, su değirmeni, mescidimiz ve höyük ile beraber burası Cumhuriyet dönemine kadar sürekli yaşamın devam ettiği antik şehir olarak önem arz ediyor” diye konuştu.



İHA