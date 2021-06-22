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Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun Didim'de gerçekleştirdiği “Yaza Merhaba Türk Avazları Konseri” sınırlı sayıda da olsa müzik severlerin beğenisini kazandı. Tapınağa zarar vermesi ihtimaline karşı konsere izin verilmeyen Apollon Tapınağında yıllar sonra Türk esintileri seslendirildi.

Güncellenme: 13:57, 22/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun Aydının Didim ilçesinde gerçekleştirdiği “Yaza Merhaba Türk Avazları Konseri” sınırlı sayıda da olsa müzik severlerin beğenisini kazandı.

Kokteyl ile başlayan etkinlikte Didim Milet Müze Müdürü Baran Aydın, Vali Hüseyin Aksoy’a, Apollon Tapınağı hakkında bilgiler verdi ve halen bazı bölgelerde Alman kazı heyetinin çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

EGE YÖRESİ OYUNLARI SERGİLENDİ

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Şavk Eryürek şefliğinde başlayan konserde halk oyunları ekipleri Ege yöresine ait oyunlar sergiledikten sonra solistler tarafından solo ve düet şarkılar ve türküler söylendi.

Havanın kararmasının ardından ışıklarla renklendirilerek devam eden etkinlik izleyenleri büyülerken, çalınan eserler ve söylenen parçalar büyük alkış aldı.(İHA)

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