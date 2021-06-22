Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun Aydının Didim ilçesinde gerçekleştirdiği “Yaza Merhaba Türk Avazları Konseri” sınırlı sayıda da olsa müzik severlerin beğenisini kazandı.

Kokteyl ile başlayan etkinlikte Didim Milet Müze Müdürü Baran Aydın, Vali Hüseyin Aksoy’a, Apollon Tapınağı hakkında bilgiler verdi ve halen bazı bölgelerde Alman kazı heyetinin çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

EGE YÖRESİ OYUNLARI SERGİLENDİ



İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Şavk Eryürek şefliğinde başlayan konserde halk oyunları ekipleri Ege yöresine ait oyunlar sergiledikten sonra solistler tarafından solo ve düet şarkılar ve türküler söylendi.

Havanın kararmasının ardından ışıklarla renklendirilerek devam eden etkinlik izleyenleri büyülerken, çalınan eserler ve söylenen parçalar büyük alkış aldı.(İHA)

İlginizi Çekebilir Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın 'Yaza Merhaba' konserleri başladı