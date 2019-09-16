MIX Festival günlük programı açıklandı
MIX Festival; 15-16 Kasım'da Apparat (Live), Booka Shade, Ross From Friends (Live), N'TO, Isaac Delusion ve Worakls %100 Music Sahnesi'nde; The Radio Dept., Islandman, Teleman ve Hey! Douglas Big Band (live) Red Bull Sahnesi'nde Zorlu PSM çatısı altında buluşuyor.
İşte, MIX Festival'ın bu yılki detaylı programı:
15 Kasım Cuma
%100 Music Sahnesi
Günce Avcı
Jabberwocky
Apparat (Live)
N’TO
Joachim Pastor
Worakls
Red Bull Sahnesi
Lil Zey
Islandman
Tolga Duyan feat Bulut Adalı Seçkin
Baba Stiltz
15 Kasım Cuma
%100 Music Sahnesi
Zeynep Erbay
Isaac Delusion
Ross From Friends(live)
Booka Shade
Mabbas
Red Bull Sahnesi
Nova Persona
The Radio Dept.
Teleman
SX
Hey!Douglas Big Band (live)