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MIX Festival günlük programı açıklandı
MIX Festival günlük programı açıklandı
MIX Festival presented by %100 Music'in günlük programı açıklandı.
Kültür Sanat 16 Eylül 2019 - 15:21

MIX Festival; 15-16 Kasım'da Apparat (Live), Booka Shade, Ross From Friends (Live), N'TO, Isaac Delusion ve Worakls %100 Music Sahnesi'nde; The Radio Dept., Islandman, Teleman ve Hey! Douglas Big Band (live) Red Bull Sahnesi'nde Zorlu PSM çatısı altında buluşuyor.

İşte, MIX Festival'ın bu yılki detaylı programı:

15 Kasım Cuma
%100 Music Sahnesi

Günce Avcı
Jabberwocky
Apparat (Live)
N’TO
Joachim Pastor
Worakls

Red Bull Sahnesi

Lil Zey
Islandman
Tolga Duyan feat Bulut Adalı Seçkin
Baba Stiltz

15 Kasım Cuma
%100 Music Sahnesi

Zeynep Erbay
Isaac Delusion
Ross From Friends(live)
Booka Shade
Mabbas

Red Bull Sahnesi

Nova Persona
The Radio Dept.
Teleman
SX
Hey!Douglas Big Band (live)

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