MIX Festival presented by %100 Music, 15-16 Kasım'da Apparat (Live), Booka Shade, Ross From Friends (Live), N'TO, The Radio Dept. ve Isaac Delusion gibi farklı müzik türlerinin önemli isimlerini Zorlu PSM’de ağırlayacak. İki gün boyunca, elektronik, indie ve dans müziklerinden pek çok performansın yanı sıra yan etkinlikleri ile de misafirlerini ağırlayacak MIX Festival için geri sayım başladı.