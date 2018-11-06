MIX Festivali’nde geri sayım başladı… İşte, MIX Festivali’ne gitmek için 6 sebep…

MIX Festivali, 16-17 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM'de bu yıl 3. defa düzenlenecek. Festivalde bulunmak için herkes kendisine bir neden bulacak.
Norveç topraklarından bugüne kadar çıkan en yetenekli sanatçılardan biri olarak kabul edilen, pop'u karanlık ve güzel bir büyüye dönüştüren Aurora ile birlikte pek çok isim Türkiye'deki ilk performansını MIX Festival kapsamında Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.
FRANSIZ EKOLÜNÜN TAKİPÇİLERİ MIX’TE
Paris'in old-school disco kulüplerinden Le Baron'dan dünyaya yayılan Polo & Pan, house ve minimal techno'nun Fransa temsilcileri Losless, indie'nin Montpellier hali Kazy Lambist ve yine Fransa'nın en sevilen elektronik isimlerinden Her; Fransa sahnelerini İstanbul kıyılarına taşıyacak.
R&B ve elektronik harmanı müziklerini Londra'dan dünyaya taşıyan Tender, kadife sesine eklediği multi enstrümantalist kimliğiyle sahnede olacak Sophie Hunger, iki kuzenin elektronik müzik ekseninde eşsiz şarkılar yarattığı proje Otzeki, dans müziğinin Barselona çıkışlı dâhisi Undo, elektronik müzik prodüktörü Emancipator'ın canlı performanslarıyla eşsiz bir müzikal deneyim sunduğu grubu Emancipator Ensemble gibi farklı tarzların en vurucu isimleri MIX Festival'de sahnede olacak.
YERLİ SAHNENİN GÜÇLÜ İSİMLERİ
70'lerin Türkçe şarkılarını yorumlarken, onlara sıra dışı bir zamansızlık ekleyen Hey! Douglas, sahnemizin disco ritmleri psychedelic sınırlarla buluşturan en başarılı gruplarından BaBa Zula, nostaljiyi dans pistine uyarlayan Turkish Edits, yerli seslere muhteşem mix'leriyle uluslararası duyunurluk sağlayan Barış K ile MIX Festival pistine folklorik figürler eklenecek. Türkiye'de gerçekleşmiş birçok festival, ses getiren birçok konserde setleriyle dans pistini hareketlendiren Mabbas, yerli ezgileri deep tech ve etnik elektronik müzikle bağlayan Monality de festivale renk katacak.
HİP HOP VE RNB TUTKUNLARINA MÜJDE
Cumartesi gecesi festivalin kapanışını ise, 2018 yılı başından beri Zorlu PSM nin çeşitli sahnelerinde gerçekleştirilen, İstanbul gece hayatının en eğlenceli parti serilerinden biri haline gelen Thug Life, Mix Festival' e özel EXTRAVAGANZA versiyonu ile yapacak. Hip Hop klasiklerini ve günümüze kadar gelen süreçteki en sıcak seçkilerini MIX Festival katılımcılarıyla buluşturacak olan bu özel konsept süprizlerle dolu olacak.
PERFORMANSTAN FAZLASINI İSTEYENLERE
Yerli ve yabancı birçok türden sanatçının ve DJ'in bir araya geldiği MIX Festival, şehrin en sevilen plak dükkanlarını festival alanına taşıyacak. Festival kapsamında kurulacak plak pazarı, performanslar dışında da katılımcılara deneyim alanları oluşturacak. Ayrıca ilerleyen günlerde açıklanacak olan atölye programları ile, müzik yapmak isteyen tutkunları ve müziğin mutfağını merakedenleri de bir araya toplayacak.
PROGRAM:
16 Kasım Cuma
Turkcell Sahnesi:
21:00 – Nova Persona
22:15 – Kazy Lampist
23:45 – Otzeki
01:30 – Polo & Pan
02:45 – Mabbas
Studio:
20:00 – Sevil Soylu
21:30 – Sophie Hunger
23:00 – Cava Grande
00:30 – Undo
02:00 – Losless
17 Kasım Cumartesi
Turkcell Sahnesi
19:00 – Zeynep Erbay
20:15 – EmancipatorEnsemble
22:15 – Aurora
00:00 – Tender
01:30 – Her
02:30 – Thug Life Extravaganzza Hiphop-R&B Party
Studio:
20:00 – Turkish Edits
21:30 – Monality
23:00 – Baba Zula
00:45 – Hey! Douglas
02:15 – Barış K