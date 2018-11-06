MIX Festivali’nde geri sayım başladı… İşte, MIX Festivali’ne gitmek için 6 sebep…

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MIX Festivali, 16-17 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM'de bu yıl 3. defa düzenlenecek. Festivalde bulunmak için herkes kendisine bir neden bulacak.

Norveç topraklarından bugüne kadar çıkan en yetenekli sanatçılardan biri olarak kabul edilen, pop'u karanlık ve güzel bir büyüye dönüştüren Aurora ile birlikte pek çok isim Türkiye'deki ilk performansını MIX Festival kapsamında Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.

FRANSIZ EKOLÜNÜN TAKİPÇİLERİ MIX’TE

Paris'in old-school disco kulüplerinden Le Baron'dan dünyaya yayılan Polo & Pan, house ve minimal techno'nun Fransa temsilcileri Losless, indie'nin Montpellier hali Kazy Lambist ve yine Fransa'nın en sevilen elektronik isimlerinden Her; Fransa sahnelerini İstanbul kıyılarına taşıyacak.

R&B ve elektronik harmanı müziklerini Londra'dan dünyaya taşıyan Tender, kadife sesine eklediği multi enstrümantalist kimliğiyle sahnede olacak Sophie Hunger, iki kuzenin elektronik müzik ekseninde eşsiz şarkılar yarattığı proje Otzeki, dans müziğinin Barselona çıkışlı dâhisi Undo, elektronik müzik prodüktörü Emancipator'ın canlı performanslarıyla eşsiz bir müzikal deneyim sunduğu grubu Emancipator Ensemble gibi farklı tarzların en vurucu isimleri MIX Festival'de sahnede olacak.

YERLİ SAHNENİN GÜÇLÜ İSİMLERİ

70'lerin Türkçe şarkılarını yorumlarken, onlara sıra dışı bir zamansızlık ekleyen Hey! Douglas, sahnemizin disco ritmleri psychedelic sınırlarla buluşturan en başarılı gruplarından BaBa Zula, nostaljiyi dans pistine uyarlayan Turkish Edits, yerli seslere muhteşem mix'leriyle uluslararası duyunurluk sağlayan Barış K ile MIX Festival pistine folklorik figürler eklenecek. Türkiye'de gerçekleşmiş birçok festival, ses getiren birçok konserde setleriyle dans pistini hareketlendiren Mabbas, yerli ezgileri deep tech ve etnik elektronik müzikle bağlayan Monality de festivale renk katacak.

HİP HOP VE RNB TUTKUNLARINA MÜJDE

Cumartesi gecesi festivalin kapanışını ise, 2018 yılı başından beri Zorlu PSM nin çeşitli sahnelerinde gerçekleştirilen, İstanbul gece hayatının en eğlenceli parti serilerinden biri haline gelen Thug Life, Mix Festival' e özel EXTRAVAGANZA versiyonu ile yapacak. Hip Hop klasiklerini ve günümüze kadar gelen süreçteki en sıcak seçkilerini MIX Festival katılımcılarıyla buluşturacak olan bu özel konsept süprizlerle dolu olacak.

PERFORMANSTAN FAZLASINI İSTEYENLERE

Yerli ve yabancı birçok türden sanatçının ve DJ'in bir araya geldiği MIX Festival, şehrin en sevilen plak dükkanlarını festival alanına taşıyacak. Festival kapsamında kurulacak plak pazarı, performanslar dışında da katılımcılara deneyim alanları oluşturacak. Ayrıca ilerleyen günlerde açıklanacak olan atölye programları ile, müzik yapmak isteyen tutkunları ve müziğin mutfağını merakedenleri de bir araya toplayacak.

PROGRAM:

16 Kasım Cuma



Turkcell Sahnesi:

21:00 – Nova Persona

22:15 – Kazy Lampist

23:45 – Otzeki

01:30 – Polo & Pan

02:45 – Mabbas

Studio:

20:00 – Sevil Soylu

21:30 – Sophie Hunger

23:00 – Cava Grande

00:30 – Undo

02:00 – Losless

17 Kasım Cumartesi

Turkcell Sahnesi

19:00 – Zeynep Erbay

20:15 – EmancipatorEnsemble

22:15 – Aurora

00:00 – Tender

01:30 – Her

02:30 – Thug Life Extravaganzza Hiphop-R&B Party

Studio:

20:00 – Turkish Edits

21:30 – Monality

23:00 – Baba Zula

00:45 – Hey! Douglas

02:15 – Barış K