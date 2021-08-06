Mizahın usta isimleri okurlarla buluşuyor

Çizgi ve mizah dünyasının usta isimleri İstanbul’da okurlarla buluşuyor. Ters Dergi ALBÜM imza günü yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Kadıköy’deki Kuzen Cafe’de gerçekleşecek.

NAZAN DOĞANER HALICI

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ALBÜM'e katkı veren birbirinden değerli yazar ve çizerler imza günü etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelip sohbet edecek. İmza gününe Bülent Arabacıoğlu, Can Barslan, Gani Müjde, Cemil Cahit Yavuz, Ali Doğanlı, Necmi Yalçın, Mümin Durmaz, Alper Ocak, Nevzat Ziylan ve Ters Dergi ALBÜM ekibinden sürpriz isimler katılacak. Çizgi ve edebiyat dünyasında yeni bir soluk olma hedefiyle yayın hayatına başlayan ALBÜM, okurların büyük beğenisini kazandı. 108 sayfalık ALBÜM'de toplam 60 yazar ve çizerin katkısı bulunuyor.