Mızmız nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘mız mız’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Mızmız nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘mız mız’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘mızmız’dır. Mızmız mı, mız mız mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘mızmız'dır.

MIZMIZ NE DEMEK?

1- Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan.

2- Çevresindekileri rahatsız edecek kadar yavaş olan.

MIZMIZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mızmız mı, mız mız mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mızmız şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

mız mız (Yanlış kullanım)

mızmız (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu kadar mızmız bir çocuk hiç görmedim.”