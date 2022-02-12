Moda Sahnesi: 20 bin liralık elektrik faturasını ödemiyoruz

Moda Sahnesi, aralık ayında 7 bin lira olan elektrik faturası tutarın ocakta 20 bin lira olduğunu belirterek "Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz" dedi.

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Fahiş düzeydeki zamlara tepki gösteren Moda Sahnesi, elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurdu.

Moda Sahnesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı. Aralık ayında 7 bin lira olan tutar ocakta 20 bin lira oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan ise yaptığı paylaşımda “Evet, o gün geldi. Yani son ödeme günü. Ya bugün ödeyeceğiz ya da… Ödemiyoruz! göreceğiz, kesecekler mi elektriğimizi… Bekliyoruz tiyatroda…” dedi.

Kazançlarının elektrik faturasını karşılayamadığını belirten Aydoğan “Fatura neden ödenmez! Öncelikle ödeyecek olanın parası yoktur. Yani kazancımız bu harcamayı karşılamaya yetmiyor. 1 ay önceki tutar 3 katına çıkmış ama kazanç sabit hatta enflasyonla birlikte düşmüşse o faturayı ödeyecek para hiç yok demektir. Sabancı ödesin tiyatroların faturasını” diyerek tepki gösterdi.

Aydoğan “Pandemiyle başlayan yıkım sürecinde birçok kez battığımızı söylemiştik yetkililere. Fakat muhatap bulup dinletemedik. Tiyatrocuların büyük çoğunluğunu da ‘enterese' eden bir durum yok sanki” dedi.

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