Moda sahnesi, afiş koleksiyonunu satışa çıkardı

Corona virüsü salgınının başlamasının ardından ekonomik olarak zor günler geçiren Moda Sahnesi, sanatçı ve oyuncular tarafından imzalanıp “1'den 100'e” kadar numaralandırılmış, serigrafi tekniğiyle üretilmiş eserleri, satışa çıkardı.

Sahneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kuruluş tarihi olan 2013’ten beri kültür-sanat alanında nitelikli eserler sergileyen, karşılaşmalara, ortaklıklara ev sahipliği yapan moda sahnesi, ana etkinliği olan tiyatro alanında kendi ürettiği oyunların afişlerini, Flaneur Books ortaklığıyla özel bir dizi altında topluyor. Flaneur tarafından sınırlı sayıda basılacak eserler, şimdi ön satışta.”

Afişlerin tanesi 300 TL’ye satılıyor.