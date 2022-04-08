Moda Sahnesi’nde elektriksiz üçüncü gün

Bir ay içinde elektriği ikinci kez kesilen İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahnesi karanlığın üçüncü gününde oyun sahnelemeye devam ediyor.

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Moda Sahnesi'nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ocak ve şubatta gelen zamlı elektrik faturalarına tepki göstermiş tiyatroların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için fatura ödememe kararı aldıklarını anlatmıştı.

10 Mart’ta da tiyatronun elektriği kesilmiş ardından gelen tepkiler üzerine aynı gün yeniden açılmıştı. Ardından iki gün önce tiyatronun elektriğinin yeniden ödenmeyen borç nedeniyle kesildiği duyuruldu.

“BİZİM BORCUMUZ YOK, DEVLETİN ZAMI VAR”

Aydoğan, Twitter hesabından iki gün boyunca karanlıkta oyun sergilemeye devam ettiklerini belirterek bir açıklama yayındı.

“Bizim elektrik borcumuz yok devletin elektrik zamı var” ifadelerini kullanan Aydoğan bugün de elektrik olmadan oyun sahneleyeceklerini belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığını etiketleyip “Davetiye ayıralım mı?” diye sordu.

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