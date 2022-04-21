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Moda Sahnesi’nden Kılıçdaroğlu’na destek: Yanındayız

Moda Sahnesi, evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun koşulsuz, şartsız yanındayız" dedi.

Yayınlanma: 17:24 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
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Moda Sahnesi’nden Kılıçdaroğlu’na destek: Yanındayız

Moda Sahnesi, evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Tiyatronun Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Moda Sahnesi'nin elektrikleri kesildiğinde ziyaretimize gelip eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesilmiş, kendisinin koşulsuz, şartsız yanındayız.”

KILIÇDAROĞLU, MODA SAHNESİ’NE KANDİL HEDİYE ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 12 Mart 2022’de, Kadıköy’de bulunan ve faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilen Moda Sahnesi’ni ziyaret etmişti.

“21. yüzyılda yaşıyoruz ve tüm yurttaşların elektriğe insani koşullarda erişebilmesi gerek” diyen Kılıçdaroğlu, yanında getirdiği kandilleri, Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan’a vermişti.

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