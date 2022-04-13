Moda Sahnesi’nin elektriği bir kez daha kesildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahnesi'nin elektriği bir ayda iki kez kesilmiş, daha sonra sahne yetkilileri tarafından saat çalıştırılarak elektrik açılmıştı. Bugün Enerji-Sa görevlileri üçüncü kez elektriği kesti.

Fırat FISTIK

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Moda Sahnes’'nin enerji haklarını kendi kendilerine sağlayacakları yönünde açıklamaları ve elektrik saatini yeniden çalıştırmaları üzerine İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) yaptıkları açıklamada “Söz konusu uygulama ilgili mevzuata göre kaçak elektrik kullanılması halidir” denmişti.

Açıklamanın ardından Enerji-Sa görevlileri, elektriği kesmek için üçüncü kez Moda Sahnesi’ne gitti ve elektrik üçüncü kez kesildi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Moda Sahnesi Yönetmeni Kemal Aydoğan şu açıklamayı yaptı:

“Elektrik şiddeti tabii artıyor. Bu sefer de sayacı almaya geldiler. Çok temel bir hakkımız var. Bunun peşindeyiz. Enerji hakkı çok temel bir haktır. Anayasa’nın 64. maddesini hatırlatmamızın sebebi de o. Devletin sanatı desteklemesi gerekir. İki fiil birbiriyle uymuyor. Bir sanat kurumunun elektrik faturasını üç katına çıkarıp ödemesini beklemek, elektriğini kesmek Anayasa’nın 64. maddesine uymuyor. Bundan sonraki aşamamız Sabancı ve Enerji-Sa hakkında suç duyurusunda bulunmak. Bu hafta oyunlarımızı oynamamız gerekiyor. Bunun üstüne gideceğiz ve Sabancı Holding’i dava edeceğiz.”

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