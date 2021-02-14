Modern şehirle bütünleşen binlerce yıllık kent: Thyateira

Manisa Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akhisar Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi ile tarafından yürütülen ve 2019 yılında tamamlanan çalışmalarla antik kentte ayağa kaldırılan sütunlar geçmiş ile günümüz izlerinin birbirine harmanlandığı Thyateira Antik Kenti, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

PARANIN İLK KULLANILDIĞI ŞEHİR

Thyateira, Manisa'nın Akhisar İlçesi'nin antik çağdaki ismi. Kent, Lidya devletinin ve Pergamon Krallığı'nın en önemli yerleşimlerindendir. Paranın M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünüldüğünde, Kuzey antik Lidya'nın en önemli merkezlerinden biri olan Thyatira'nın muhtemelen paranın ilk kullanıldığı şehirlerden biri olduğu varsayılıyor. En eski Thyatira sikkesi bronzdan yapılmış ve Bergama Kuralı'nın hüküm sürdüğü zamanlara ait. Thyatira'da basılan sikkelerde genellikle bir yüzünde Apollo ve Artemis figürleri, diğer yüzünde ise çift yüzlü balta bulunur.

GLADYATÖRLERİN YETİŞTİĞİ YER

Thyateira'da bulunan iki yazıtta köle tüccarı anlamına gelen “Ergastai” sözcüğünün geçmesi kentte köle pazarının olabileceğini düşündürmektedir. Thyateira, Lydia bölgesinde, Sardeis ve Philadelphia ile birlikte gladyatör dövüşlerinin en yoğun olduğu yerleşimlerden biri. Gladyatör okulu konusunda en önemli kanıt, bir gladyatöre ait mezar altarıdır. Bu altarda geçen “ludus” kelimesi, Keil ve Premestein'e göre Thyateira'da gymnaisonun varlığına delil gösterilmektedir.

Sütunlu cadde ortaya çıkarıldı

Manisa Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akhisar Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi ile tarafından yürütülen ve 2019 yılında tamamlanan çalışmalarla kentin sütunlu caddesi ortaya çıkarılarak kentin silueti ile bütünleşmesi sağlandı. CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentteki tarihi sütunların ayağa kaldırılmasıyla birlikte ilçede Roma gibi tarihi şehirleri aratmayan görüntünün oluştuğunu söyledi. Dutlulu, “Göreve geldikten sonra Thyateira antik yolunun tekrar restorasyonunu gerçekleştirdik. Çalışmalarımız bitti ve halkımızın kullanımına açıldı” dedi.