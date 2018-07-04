Moğolistan bozkırlarında, 3000 yıl önceye tarihlenen en eski at diş hekimliğinin kanıtları ortaya çıkarıldı

Dailymail’de yer alan habere göre, inceleme altına alınan at iskeletleri, Doğu Avrasya’da yer alan Moğolistan bozkırlarında MÖ 1300-7000 yılları arasında Geyikli Taş-Khirigsuur(küçük kurgan) Kültürü olarak bilinen eski bir Moğol pastoral kültürüne ait olduğu tespit edildi.

Kültür, iki bin yıl sonra savaşçı lider Cengiz Han ve Moğol orduları yaratacak barışçıl atlılardan oluşan göçebe kabilesinin bir inovasyonu olarak niteleniyor.

Geyikli Taş-Khirigsuur Kültürü, Moğol bozkırları boyunca inşa edilmiş güzel oymalı, sabitlenmiş taşlardan (‘geyik taşları’) ve mezar höyüklerinden (khirigsuur) ilham alarak isimlendirilmiştir.

Bahsi geçen bölge, dönemin çiftçileri tarafından yüzlerce veya hatta binlerce atın bir ritüel törenle gömülmesinde kullanıldı.

Max Planck İnsanlık Bilim Enstitüsü’nün araştırmacıları tarafından taşların ve höyüklerin altı kazılarak iskeletler ortaya çıkarıldı. Dikkatli bir çalışma sonrası, genç yaştaki atların ağrısına veya beslenme zorluğuna neden olabilecek bebek dişlerini çıkarmak için insanların veterinerlik diş hekimi yöntemlerini kullandıklarına dair bilgiler elde edildi.

Araştırmanın liderliğini yapan Dr. William Taylor, sonuçların, at anatomisi ve bakım geleneği bilgisinin, Çin ya da Akdeniz’deki yerleşik uygarlıklarında değil, yüzyıllar öncesinde, geçim kaynakları atlarının refahına bağlı göçebe insanlar tarafından bilindiğini gösterdiğini belirtiyor.

Önceki araştırmalarda, Doğu Avrasya’daki bu erken dönem çobanların ilk defa gıda ürünlerine yönelik hayvancılık olarak atlara bel bağladığına dair bulgular bulunuyordu. Bu çobanlar, Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabında yayımlanan çalışmaya göre, aynı zamanda binicilik için atları ilk kullananlar arasında da olabilirler.