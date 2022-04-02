Moğollar, Engin Yörükoğlu’nu unutmadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşarken 2010 yılında yaşamını yitiren Moğollar’ın kurucusu ve ünlü davulcusu Engin Yörükoğlu’nu Moğollar grubu unutmadı. Yörükoğlu’nu Kızılağaç Köyü’ndeki mezarı başında ziyaret eden Cahit Berkay “Bugün Engin’i ziyaret ettik, hepinize selamı var. Zaten o bizden hiç ayrılmadı” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Köyü'nde yaşarken yakalandığı akciğer kanserinden kurtulamayarak 2010 yılında yaşadığı evde son nefesini veren Moğollar grubunun kurucusu ve efsane davulcusu Engin Yörükoğlu'nu Moğollar grubu yalnız bırakmadı.

“ENGİN'İN HEPİNİZE SELAMI VAR”

Yörükoğlu'nun Kızılağaç Köyü'ndeki Mezarı'nı grup üyeleri ile birlikte ziyaret eden grubun kurucusu ve müzisyeni Cahit Berkay “Her sahneye çıktığımızda Engin'i Barış Manço'yu Cem Karaca'yı anmadan geçmeyiz. Onların şarkılarını bestelerini onurla gururla sevenlerine çalarız. Onlar bizden birazcık uzaktalar ama aslında hep içimizdeler, yıllarca aynı sahneyi paylaştığımız arkadaşlarımızı kardeşlerimizi unutmak mümkünmü? Bugün Engin'i ziyaret ettik, hepinize selamı var. Zaten o bizden hiç ayrılmadı” diye konuştu.

Engin Yörükoğlu'nun Kızılağaç'da yaşadığı ev sanat yaşamında aldığı ödüller, müzik aletleri ve eşyalarından oluşan sanat müzesi haline çevrildi.

ENGİN YÖRÜKOĞLU KİMDİR?

Moğollar’ın 1969-1971 yılları arasındaki ve 1992’den beri günümüzdeki bateristi Engin Yörükoğlu 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Yörükoğlu, müziğe 1963 yılında Gölcük’te başladı. Daha sonra Selçuk Alagöz’ün grubuna girdi. Moğolları kurana kadar, Cahit Berkay ile burada çalıştı. Moğollar’la gittiği Paris’te gruptan ayrıldı ve Barış Manço’nun kurduğu Kurtalan Ekspres’te bir süre görev aldı. Daha sonraki yıllarda Jazz müziğine yönelen Yörükoğlu, Cahit Berkay ile Paris’te çeşitli çalışmalar yaptı. Çeşitli triolar ve Quartetler kurdu. 1991’de Türkiye’ye dönen Yörükoğlu, halen İstanbul/Beyoğlunda Jazz Stop isimli bir Jazz ve Rock kulübü ve Bodrum Kızılağaç Köyü'nde yaşamakta ve bir restaurant işletmekteydi.