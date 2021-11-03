Monet’in eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkacak

Fransız ressam Claude Monet’in ünlü Nilüferler serisinden ‘Coin du bassin aux nympheas’ isimli eseri yaklaşık 25 yıl sonra ilk defa New York’ta açık artırmaya çıkacak.

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Müzayede evi Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, Fransız ressam Claude Monet'in ünlü Nilüferler serisinden ‘Coin du bassin aux nympheas' isimli eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk defa New York'ta ‘Modern Akşam Müzayedesi' kapsamında 16 Kasım'da açık artırmaya çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, Sotheby's Americas Modern Sanat Başkanı Julian Dawes'in, “Claude Monet, eserleri güzelliği ve perspektif değiştiren deneyleri ile dünya çapında sevilen, sanat tarihinin inkar edilemez ikonlarından biri olmaya devam ediyor ve ‘Coin du bassin aux nympheas’, onun ünlü Nilüferler serisinin mükemmel bir örneğini temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

80, 5 MİLYON DOLARA BAŞKA BİR ESERİ SATILMIŞTI

Sanatçının, bu eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk kez Modern Akşam Müzayedesi'nin ‘yıldızı' olarak 16 Kasım'da açık artırmaya çıkacağı belirtildi. Ayrıca, ‘Coin du bassin aux nympheas' eserinin, 5 Kasım'dan itibaren de Sotheby's New York'ta halka açık sergileneceği açıklandı.

Monet, çalışmalarını hayatının son on yılında tamamladı. Sanatçının Giverny’deki bahçesinden ilham aldığı Coin Le Bassin aux Nymphéas, son dönem çalışmalarının parçası. Aynı seriden bir başka eser, 2008’de 80,5 milyon dolara satılmıştı.

Ayrıca 2018 yılında, David Rockefeller koleksiyonundan bir nilüfer tablosu da Christie’s’te 84 milyon dolara ve Mayıs 2021’de de Sotheby’s, Monet’in Le Bassin aux nymphéas’ını 70,4 milyon dolara satmıştı.

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