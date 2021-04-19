Monet’in nilüferleri 40 milyon dolara satışa sunulacak

Geçen hafta Hong Kong'da gerçekleşen bir satışın sonunda Sotheby'nin başkan yardımcısı Brooke Lampley, Claude Monet'in resimlerinden birini canlı yayınlanan bir açık artırmada izleyicilere sundu. Lampley, Le Bassin aux Nymphéas adlı tablonun 12 Mayıs’ta müzayede evinde satışa sunulacağını açıkladı.

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17 YIL ÖNCE 16,8 MİLYON DOLARA SATILDI

Monet'in, Fransa’nın Giverny kentindeki evinin bahçesinden esinlenerek oluşturduğu tablo, daha önce gerçekleşen müzayedelerde en yüksek geliri getiren serinin bir parçası. Aynı seriden bir eser 2008’de Christie’s’de 40,9 milyon sterline (80,5 milyon dolar) satılmıştı. David Rockefeller koleksiyonundan bir diğer eser de yine aynı yıl 84 milyon dolara satılmıştı.

Bu, eserin Sotheby's'deki ilk gösterimi değil; aynı parça 17 yıl önce müzayede evindeki bir satışta 16,8 milyon dolara satılmıştı.

Le Bassin aux Nymphéas, 1 Mayıs’tan itibaren randevu alınarak New York City’deki Sotheby's York Avenue galerisinde sergilenecek. Tablo bu New York öncesinde Taipei’de yer alacak.