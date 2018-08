Monica Bellucci, Tina Modotti’yi canlandıracak

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

53 yaşındaki güzel oyuncu Monica Bellucci, 1942 yılında hayatını kaybeden Tina Modotti'nin hayatını konu edinen Radical Eye: The Life and Time of Tine Modotti isimli altı bölümlük mini dizide rol almaya hazırlanıyor.

Edoardo de Angelis'in yöneteceği dizi, 1913 yılında ABD'ye taşınıp Hollywood filmlerinde rol almaya başlayan ve 1930'lu yıllarda Avrupa'da ve Meksika'da fotoğrafları ve devrimci duruşuyla dikkat çeken Modotti'yi anlatacak. Modotti’nin Meksika'daki çağdaş sanatçılardan oluşan ekiple, kadın hakları için verdiği mücadele dizide yer alacak.

Belluci, böylece ilk kez uluslararası bir dizide başrol olarak boy gösterecek. Dizinin senaryosunu Paula Vaccaro ve Aaron Brookner ikilisi kaleme alıyor. İngilizce ve İspanyolca yayınlanacak olan dizi Meksika, Los Angeles ve İtalya'da çekilecek.