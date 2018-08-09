Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Monica Bellucci, Tina Modotti’yi canlandıracak
Monica Bellucci, Tina Modotti’yi canlandıracak
İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Meksikalı ünlü fotoğrafçı Tina Modotti'yi canlandırmaya hazırlanıyor.
Kültür Sanat 9 Ağustos 2018 - 12:07

53 yaşındaki güzel oyuncu Monica Bellucci, 1942 yılında hayatını kaybeden Tina Modotti'nin hayatını konu edinen Radical Eye: The Life and Time of Tine Modotti isimli altı bölümlük mini dizide rol almaya hazırlanıyor.

Edoardo de Angelis'in yöneteceği dizi, 1913 yılında ABD'ye taşınıp Hollywood filmlerinde rol almaya başlayan ve 1930'lu yıllarda Avrupa'da ve Meksika'da fotoğrafları ve devrimci duruşuyla dikkat çeken Modotti'yi anlatacak. Modotti’nin Meksika'daki çağdaş sanatçılardan oluşan ekiple, kadın hakları için verdiği mücadele dizide yer alacak.

Belluci, böylece ilk kez uluslararası bir dizide başrol olarak boy gösterecek. Dizinin senaryosunu Paula Vaccaro ve Aaron Brookner ikilisi kaleme alıyor. İngilizce ve İspanyolca yayınlanacak olan dizi Meksika, Los Angeles ve İtalya'da çekilecek.

İLGİLİ HABERZilan paylaştı, Monica Belluci beğendi
Etiketler