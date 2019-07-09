mor ve ötesi, Çorlu tren kazasında ölenleri unutmadı

Türkçe rock müziğin en önemli gruplarından mor ve ötesi, Harbiye Açıkhava konserinde Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenler için 'Ölmez Melekler' şarkısını seslendirdi.

Kerki-Solfej'in Harbiye Açıkhava Konserleri'ndeki son konuğu mor ve ötesi’ydi. Grubun senfonik konserine ilgi yoğundu. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu'nun mor ve ötesi'ne eşlik ettiği konserde grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısındaydı.

“CAN’LARIMIZ İÇİN ÇALMAK İSTİYORUZ”

Grup, Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenleri de unutmadı ve ‘Ölmez Melekler' şarkısını seslendirdi. Şarkı sırasında arkadaki ekranda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazdığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Harun Tekin, şarkıyı çalmadan önce “Çok fazla canlar kaybettik 2015-2016 yıllarında özellikle çok fazla insanımızı kaybettik. Ama bugün bazı ‘Can'larımız için bu şarkıyı çalmak istiyoruz” dedi.