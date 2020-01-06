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Morgan Freeman’dan sosyal medyayı sallayan Trump mesajı
Morgan Freeman’dan sosyal medyayı sallayan Trump mesajı
Hollywood'un efsane isimlerinden Morgan J. Freeman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili attığı tweet, sosyal medyada olay oldu.
Kültür Sanat 6 Ocak 2020 - 13:29

Usta oyuncular Robert De Niro, George Clooney, Jennifer Lawrence, şarkıcı Beyonce, Lady Gaga, Katy Pery ve ünlü yazar J.K. Rowling gibi ABD Başkanı Donald Trump’a ateş püsküren ünlüler arasına Morgen Freeman da katıldı.

Hollywood’un efsane isimlerinden Freeman, attığı tweet ile son günlerde İran’ı sık sık tehdit eden Trump’a yönelik tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

‘BENİM BAŞKANIM DEĞİL’

Freeman, mesajında şunları söyledi: “Donald Trump, teröristtir, çocuk istismarcısıdır, ırkçıdır, aldatma sanatçısıdır, cinsiyetçidir, ödlektir, yalancıdır, sahtekardır, suçludur… Donald Trump benim başkanım değildir.”

Usta oyuncunun bu tweet’i 175 binin üzerinde beğeni aldı.

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