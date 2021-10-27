Morgan Freeman’dan Türk sanatçı paylaşımı

Ünlü isimlerin ve film karakterlerinin dijital portrelerini çizen Mohaç Yücel’in Morgan Freeman’ı çizdiği işini, ünlü oyuncunun kendisi de özel bir teşekkürle sosyal medya hesabından paylaştı.

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ABD’li oyuncu Morgan Freeman, kendisinin portresini çizen Türk sanatçı Mohaç Yücel’in çalışmasını Instagram hesabından özel bir teşekkürle paylaştı.

84 yaşındaki Freeman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojinin sanatçılara dijital ortamda yaratmaları için yeni yollar vermesini seviyorum. Bu dijital portre çizimi için teşekkürler.”

Bunun üzerine Mohaç Yücel, Morgan Freeman işinin basılı kopyasını yakında satışa çıkaracağı bilgisini verdi. Buradan elde ettiği gelirin yüzde 50’sini de ormanlarımızın yerine yenilerini koymak adına Tema Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

Mohaç Yücel şimdiye kadar Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının, sporcunun ya da film karakterinin çizimini yaptı. Bunlar arasında Sergio Ramos, Che Guevara, David Bowie, Bob Marley, Keanu Reeves, Jack Nicholson, Cem Karaca, Barış Manço, Jack Nicholson, Jon Snow, Edward Scissorhands, Sherlock Holmes gibi film karakterleri ve ünlü isimler bulunuyor.

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