Morrissey ‘Almanya, Avrupa’nın tecavüz başkenti haline geldi’

Aşırı sağ gruplara destek verdiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde olan İngiliz şarkıcı Morrissey, Temmuz ayı içinde İngiltere'de ve Avrupa'da yapılması planlanan tüm konserlerini iptal etti.

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Efsanevi The Smiths grubunun dağılması sonrası kariyerine Morrissey ismiyle solo olarak devam eden sanatçı, ırkçı ve İslam karşıtı yorumlar yaptığı suçlamalarıyla birçok kez karşı karşıya kaldı. Konser iptali kararı, Morrissey’in menajerinin, İngiltere’nin Manchester kentinde sanatçının konseri vereceği mekana yakın bir noktada yapılacak ırkçılık karşıtı gösteriyi hedef alması sonrası alındı. BBC Türkçe’nin haberine göre, sanatçının menajeri Peter Katsis, sosyal medya hesabından bu protestoyu hedef alarak, “bu kişilerin eski Morrissey hayranları olduğu iddiasını” kabul etmediklerini söylemişti.

İSLAM KARŞITLIĞI İLE SUÇLANMIŞTI

59 yaşındaki ünlü şarkıcı, aralarında “helal kesim ehliyeti ancak IŞİD taraftarlarınca verilebilir” gibi yorumları nedeniyle birden fazla kez İslam karşıtlığı ile suçlanmıştı. Morrissey kişisel internet sayfasında yaptığı açıklamada, “ırkçılıktan ve faşizmden iğrendiğini” söyleyerek “Müslüman arkadaşları için her şeyi yapabileceğini” ifade etti. Sonrasında ise siyasi parti olarak “For Britain”ı (İngiltere İçin) desteklediğini duyurdu. Bu siyasi parti, internet sitesinde politik amaçlarını, “İngiliz kültürünü korumak”, “İngiltere’nin İslamileşmesini durdumak” olarak sıralıyor. Morrissey geçen yıl da Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, mültecilerin Almanya’yı “Avrupa’nın tecavüz başkenti haline getirdiğini” söylemişti. Ünlü şarkıcı geçmişte de siyahlarla ilgili açıklamalarıyla tartışma yaratmış, “siyahlar ve beyazların birbirleri ile iyi geçinebileceklerini ve birbirlerini sevebileceklerini düşünmüyorum” demişti.