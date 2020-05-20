Motosiklet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre motosiklet mi, motorsiklet mi?

Motosiklet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre motosiklet mi, motorsiklet mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘motosiklet’tir. Motosiklet mi, motorsiklet mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘motosiklet'tir.

MOTOSİKLET NE DEMEK: Motor silindirinin hacmi 125 santimetreküpten büyük olan, iki tekerlekli motorlu taşıt, motor.

MOTOSİKLET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin motosiklet mi, motorsiklet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı motosiklet şeklinde olmalıdır.

motorsiklet (Yanlış kullanım)

motosiklet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:



“Gelecek ay başlayacak motosiklet fuarına katılacak.”