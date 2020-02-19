Mozaik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mozaik mi, mozayik mi?

Mozaik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mozaik mi, mozayik mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘mozaik’tir. Mozaik mi, mozayik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mozaik'tir.

MOZAİK NE DEMEK:

1- Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.

2- Bu iş için kullanılan mermer parçaları:

3- Tatlı bisküvi parçalarıyla yapılan kakaolu pasta.

4- İnce kum, çimento ve küçük mermer parçalarından oluşan karışımla döşeme sıvası.

5- Bu sıvayla yapılan (döşeme, merdiven vb.).

6- Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu.

MOZAİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mozaik mi, mozayik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mozaik şeklinde olmalıdır.

mozayik (Yanlış kullanım)

mozaik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Benim için çok sevdiğim mozaik pastadan yapmış.”