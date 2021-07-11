Mozart da çalınır Hotel California da

TÜRKİYE'NİN önde gelen bağlama virtüözü Ahmet Koç, müzik yolculuğunu SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. Yaklaşık 500 albüm yöneten, Yunan klarnetçi Vassilis Saleas ile Sezen Aksu şarkılarından oluşan ‘Daphne' albümünü çıkaran sözsüz müziğin üstadı Koç ile bağlamanın tellerini konuştuk.

TELİNE NASIL VURURSANIZ ÖYLE

“Biraz iddialı olacak ama enstrümental müziği Türk halkına sevdirmekte hiç zorlanmadım. Yapımcılar bana zorluk yaşatmadı. Ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Milli enstrümanımız tartışmasız bağlamadır. Bağlama bir enstrüman. Siz teline nasıl vurursanız o sesi çıkarır. Bağlamayı farklı denizlere ve farklı kültürlere taşıyacak olan bakış açısıdır. Öncelikle ‘bağlamayla sadece halk müziği çalınır' önyargısından kurtulmamız gerek. Bu enstrümanı hiç tanımayan birine dinletmek istiyorsanız bildiği, tanıdığı sularda da yüzmeniz gerekir.”

BAĞLAMA İLE HER ŞEY ÇALINIR

“Bağlama ile her şey çalınır. Bakın; yönettiğim ‘7 Karanfil/3' albümünde halk müziği eserlerini bağlamamla modernize ederek yorumladım. ‘Yediveren/Anadolu albümümde ise türküleri yarı senfonik bir şekilde icra ettim. Godfather, Papillon, Hotel California gibi tanınan birçok şarkıyı yorumladığım Paradoks albümünü yaptım. Daha sonra kendime ‘bunu da yapabilirsin' diyerek çalması bir hayli zor olan Mozart, Beethoven ve Vivaldi gibi gelmiş geçmiş en büyük bestecilerin eserlerini de yorumladım. Müziğin önündeki en büyük engel önyargıdır. Siz bir müzik insanı olarak bunu aştığınız zaman sevilmemesi için hiçbir sebep kalmaz bence.”

Sezen'in şarkıları klarnet ve bağlamaya çok uygun

“Babam enstrüman yapım ustası, halk ozanı ve müzik dükkanı sahibiydi. Armut dibine düşer… Ben de kardeşlerim de konservatuarda eğitim aldık. Kardeşim Ali çok başarılı bir flüt sanatçısı ve piyanist. Diğer kardeşim Cansu ise başarılı bir solist. 4 yaşında süpürgeden saz yapınca babam bana bir cura verdi ve böylece çalmaya başladım.”

KONSERLERE HAZIRLANIYOR

“Daphne albümüm henüz çok yeni. 1 ay bile olmadı. Ama şimdiden çok ilgi gördü. Vassilis Saleas büyük bir klarnet virtüözü. Nasıl birlikte albüm yaparız derken çok değerli Sezen Aksu aklıma geldi. Şarkıları klarnet ve bağlama ile icra edilmeye çok uygundu. Albümün tasarımı tamamen bana ait. Tüm düzenlemeler ve kapak tasarımı bile benim fikirlerimden oluştu. Şimdi konserlere hazırlanıyoruz.”

Sadece yetenek ve eğitim yetmez!

“Ortaokul, lise ve üniversite 2 yıl olmak üzere İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarında okudum. Müzikte eğitim gerekli ancak şart olduğunu düşünmüyorum. Halen birlikte çalıştığımız, virtüöz diyebileceğimiz müzik eğitimi almamış arkadaşlarımız var. Yetenek ise kesinlikle şart. Ancak bu iki çok önemli etken bile başarıyı getirmiyor. Çoğu zaman başarılı olmanız, geniş düşünmeniz, yeniliğe açık ve azimli olmanız, hep ileriye bakmanız ile mümkün olabilir.”