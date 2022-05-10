Mozart ödülünü alan Ali İnsan Kadıköy’de konser verdi

Almanya'da 13 yaşında Mozart ödülünü alan Ali İnsan, Kadıköy İskele Meydanı Bienal Sahnesi'nde kemanıyla açık havada konser verdi.

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6. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali atölye, söyleşi ve etkinlikleriyle sürüyor. 2019 yılında, 13 yaşında Almanya’da Mozart Ödülünü alan Ali İnsan, Bienal kapsamında bugün Kadıköy İskele Meydan Sahnesi’nde izleyenlere kemanıyla unutulmaz anlar yaşattı.

“DİJİTAL MEDYAYA FAZLA ZAMAN AYIRMAYIN”

Konser sonunda konuşan Ali İnsan, “İlk defa açık havada konser verdik. Şarkılarımızı seyircilerle birlikte seslendirdik, birlikte söyledik. Buradaki etkinlik sanatsal ve kültürel bir etkinlik, bu kapsamda konser gerçekleşti. Türkiye’deki gençlik için önerim; çeşitli faaliyetlere yönlendiğinde, okul dışında özel zamanlarında çeşitli özel aktivitelerle uğraştığında ruhsal olarak daha iyi hissediyor. Öğrenciler eğitim hayatında başarılı olabiliyor. Boş zamanlarını gereksiz kullanmayın. Dijital bir çağdayız. Dijital medyaya fazla zaman ayırmayın. Kendilerine uygun faaliyetlere yönelirseler toplum içinde daha faydalı olur” dedi. (DHA)