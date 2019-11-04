MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece İspanya’nın Seville şehrindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu. Gecenin en sürpriz ismi ise Ariana Grande oldu. Grande, 7 dalda aday olmasına rağmen bu yıl hiç ödül alamaması geceye damga vurdu. 17 yaşındaki ünlü şarkıcı Billie Eilish ise iki ödül kazandı.
Efsanevi grup Oasis’in dağılmadan önceki vokalisti Liam Gallagher’e MTV Rock İkon ödülü verildi. Ödülü teslim alan Gallagher, daha sonra solo albümünden Once adlı şarkıyı ve Oasis’in ikonik şarkısı Wonderwall’ı seslendirdi.
İşte adaylar ve kazananların listesi…
Ariana Grande, “Thank You, Next”
Billie Eilish, “Bad Guy”
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)
Rosalia, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura
Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, “Me”
Ariana Grande
J Balvin
Miley Cyrus
Shawn Mendes
Taylor Swift
Ariana Grande, “7 Rings”
Billie Eilish, “Bad Guy”
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)
Post Malone, Swae Lee, “Sunflower”
Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”
BTS, Halsey, “Boy With Luv”
Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)
Mark Ronson, Miley Cyrus, “Nothing Breaks Like a Heart”
ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura”
Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”
The Chainsmokers, Bebe Rexha, “Call You Mine”
Ava Max
Billie Eilish
Lewis Capaldi
Lil Nas X
Lizzo
Mabel
Ariana Grande
Becky G
Camila Cabello
Halsey
Jonas Brothers
Shawn Mendes
Ariana Grande
BTS
Ed Sheeran
P!NK
Travis Scott
Green Day
Imagine Dragons
Liam Gallagher
Panic! At The Disco
The 1975
21 Savage
Cardi B
J. Cole
Nicki Minaj
Travis Scott
FKA Twigs
Lana Del Rey
Solange
twenty one pilots
Vampire Weekend
Calvin Harris
DJ Snake
Marshmello
Martin Garrix
The Chainsmokers
Ariana Grande
BTS
Billie Eilish
Shawn Mendes
Taylor Swift