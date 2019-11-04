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MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının Oscar'ı MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Muhteşem sahne performanslarına imza atan Halsey, Rosalia ve Ava Max gibi isimler, geceyi müzikle doldurdu. Gecenin sürprizi ise yedi dalda adaylık alan Ariana Grande'nin ödül töreninden eli boş dönmesi oldu.
Kültür Sanat 4 Kasım 2019 - 09:57

MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece İspanya’nın Seville şehrindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu. Gecenin en sürpriz ismi ise Ariana Grande oldu. Grande, 7 dalda aday olmasına rağmen bu yıl hiç ödül alamaması geceye damga vurdu. 17 yaşındaki ünlü şarkıcı Billie Eilish ise iki ödül kazandı.

Liam Gallagher

Efsanevi grup Oasis’in dağılmadan önceki vokalisti Liam Gallagher’e MTV Rock İkon ödülü verildi. Ödülü teslim alan Gallagher, daha sonra solo albümünden Once adlı şarkıyı ve Oasis’in ikonik şarkısı Wonderwall’ı seslendirdi.

İşte adaylar ve kazananların listesi…

EN İYİ KLİP

Ariana Grande, “Thank You, Next”
Billie Eilish, “Bad Guy”
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)
Rosalia, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura
Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, “Me”

 

 

Becky G

EN İYİ SANATÇI

Ariana Grande
J Balvin
Miley Cyrus
Shawn Mendes
Taylor Swift

EN İYİ ŞARKI

Ariana Grande, “7 Rings”
Billie Eilish, “Bad Guy” 
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)
Post Malone, Swae Lee, “Sunflower”
Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

Dua Lipa

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

BTS, Halsey, “Boy With Luv”
Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)
Mark Ronson, Miley Cyrus, “Nothing Breaks Like a Heart”
ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura”
Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”
The Chainsmokers, Bebe Rexha, “Call You Mine”

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

Ava Max
Billie Eilish
Lewis Capaldi
Lil Nas X
Lizzo
Mabel

Halsey

EN İYİ POP SANATÇISI

Ariana Grande
Becky G
Camila Cabello
Halsey
Jonas Brothers
Shawn Mendes

EN İYİ CANLI PERFORMANS

Ariana Grande
BTS
Ed Sheeran
P!NK
Travis Scott

Green Day

EN İYİ ROCK MÜZİK SANATÇISI

Green Day
Imagine Dragons
Liam Gallagher
Panic! At The Disco
The 1975

EN İYİ HIP HOP SANATÇISI

21 Savage
Cardi B
J. Cole
Nicki Minaj
Travis Scott

J Mena

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK SANATÇISI

FKA Twigs
Lana Del Rey
Solange
twenty one pilots
Vampire Weekend

EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI

Calvin Harris
DJ Snake
Marshmello
Martin Garrix
The Chainsmokers

EN İYİ HAYRAN KİTLESİ

Ariana Grande
BTS
Billie Eilish
Shawn Mendes
Taylor Swift

Son güncelleme: 09:58 - 04.11.2019