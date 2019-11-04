MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının Oscar'ı MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Muhteşem sahne performanslarına imza atan Halsey, Rosalia ve Ava Max gibi isimler, geceyi müzikle doldurdu. Gecenin sürprizi ise yedi dalda adaylık alan Ariana Grande'nin ödül töreninden eli boş dönmesi oldu.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece İspanya’nın Seville şehrindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu. Gecenin en sürpriz ismi ise Ariana Grande oldu. Grande, 7 dalda aday olmasına rağmen bu yıl hiç ödül alamaması geceye damga vurdu. 17 yaşındaki ünlü şarkıcı Billie Eilish ise iki ödül kazandı.

Efsanevi grup Oasis’in dağılmadan önceki vokalisti Liam Gallagher’e MTV Rock İkon ödülü verildi. Ödülü teslim alan Gallagher, daha sonra solo albümünden Once adlı şarkıyı ve Oasis’in ikonik şarkısı Wonderwall’ı seslendirdi.

İşte adaylar ve kazananların listesi…

EN İYİ KLİP

Ariana Grande, “Thank You, Next”

Billie Eilish, “Bad Guy”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)

Rosalia, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, “Me”

EN İYİ SANATÇI

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

EN İYİ ŞARKI

Ariana Grande, “7 Rings”

Billie Eilish, “Bad Guy”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)

Post Malone, Swae Lee, “Sunflower”

Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

BTS, Halsey, “Boy With Luv”

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus, “Nothing Breaks Like a Heart”

ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura”

Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

The Chainsmokers, Bebe Rexha, “Call You Mine”

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

EN İYİ POP SANATÇISI

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

EN İYİ CANLI PERFORMANS

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

EN İYİ ROCK MÜZİK SANATÇISI

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

EN İYİ HIP HOP SANATÇISI

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK SANATÇISI

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

EN İYİ HAYRAN KİTLESİ

Ariana Grande

BTS

Billie Eilish

Shawn Mendes

Taylor Swift