MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

2021 MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs’ta Los Angeles’taki Palladium’da gerçekleşti. Leslie Jones'un sunuculuğuyla ev sahipliği yaptığı törene; This is Us'ta rol alan Justin Hartley ve Mandy Moore ikilisinin yanı sıra Scarlett Johansson ve Sacha Baron Cohen gibi Hollywood’un ünlü yıldızları da katıldı.

WandaVision, topladığı ödüllerle törene iz bırakırken, Oscar gecesinde anılmayan Chadwick Boseman da en iyi performans kategorisinde ödül kazandı.

Corona virüsü nedeniyle bir süredir ödül geceleri online gerçekleşirken ya da iptal edilirken Oscar'dan sonra MTV Film ve TV Ödülleri de fiziksel olarak gerçekleşti. Kırmızı halıya kadar maskeleriyle yürüyen ve kırmızı halıda maskelerini çıkaran ünlülerle renkli görüntüler ortaya çıktı.

Geceden ödülle dönen isimler ise şu şekilde:

En iyi film: To All the Boys: Always and Forever

En iyi şov: WandaVision

Bir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Bir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)

En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier)

En iyi öpücük: Chase Stokes & Madelyn Cline (Outer Banks)

Çift, ödüllerini alırken de izleyicilere, törenin bir geleneği olarak bu öpücüğü tekrarladı.

Komedi dalında en iyi performans: Leslie Jones (Coming 2 America)

Atılım gösteren performans: Regé-Jean Page (Bridgerton)

En iyi dövüş sahnesi: Wanda, Agatha’ya Karşı: WandaVision

En iyi ikili: Anthony Mackie & Sebastian Stan: The Falcon and the Winter Soldier

SCARLETT JOHANSSON’A MTV NESİL ÖDÜLÜ

Ayrıca Avengers filmlerinde Black Widow rolüyle yıldızını parlatan Scarlett Johansson da MTV'nin Nesil Ödülü'ne layık görüldü. Oyuncu; daha önce bu ödülle onurlandırılan Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Dwayne Johnson ve Mike Myers gibi isimlerin arasına katılmış oldu.

BEKLENEN FARGMANLAR MTV ÖDÜL GECESİNDE YAYINLANDI

Törende merakla beklenen film ve gösterilerden de fragmanlar yayınlandı. Yönetmenliğini Cate Shortland’ın ve yapımcılığını Kevin Feige’in üstlendiği Black Widow, Disney + gösterimi için hazırlıklara devam ederken, fragman da ödül gecesinde paylaşıldı.

Yine Disney +'ta yayınlanacak olan ve Marvel severlerin heyecanla beklediği bir başka yapım olan Loki'den de yeni görüntüler geldi. Tom Hiddleston'ın başrolde yer aldığı dizi için hazırlıklar neredeyse tamamlanmak üzere.

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