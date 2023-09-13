MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu… Taylor Swift geceye damga vurdu
Müzik endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece New Jersey'de gerçekleşen etkinlikle sahiplerini buldu. Kadınların adaylıklarıyla domine ettiği gecenin öne çıkan ismi 9 dalda ödül alan Taylor Swift oldu.
Bu yıl “yılın sanatçısı” dalında sadece kadın adayların olduğu MTV Video Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. 11 dalda aday gösterilen son yılların yıldız ismi Taylor Swift, bu kategori de dahil toplam 9 ödülle evine döndü.
Swift'in “Karma” şarkısında düet yaptığı şarkıcı Ice Spice ise “En İyi Yeni Sanatçı” ödülüne layık görüldü.
Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde “En iyi K-Pop” ödülü Stray Kids grubuna verilirken BLACKPINK “Yılın Grubu” seçildi. Jung Kook ve Latto’nun “Seven” şarkısı “Yazın Şarkısı” ödülünü aldı. Faslı sanatçı French Montana ise 8 Eylül gecesi Fas’ta meydana gelen deprem felaketine dikkatleri çekerek yardım çağrısı yaptı.
“Küresel İkon” ödülünü kazanan Rapçi Puff Daddy ise 2005’ten bu yana ilk defa MTV’nin ödül gecesinde sahneye çıktı.
Ödül töreninde Demi Lovato, Cardi B, Megan Thee Stallion ve Güney Koreli müzik grubu Stray Kids gibi pek çok sanatçı sahne aldı.
Programın sonunda Hip-hop'un 50’nci yılı, Grandmaster Flash, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok sanatçının yer aldığı final performansı ile kutlandı.
Gecede ödül kazanan diğer isimler ise şu şekilde:
En İyi Hip-hop şarkısı
Nicki Minaj – Super Freaky Girl
En İyi Koreografi
BLACKPINK – Pink Venom
En İyi Sanat Yönetmeni
Doja Cat – Attention
En İyi Düzenleme
Olivia Rodrigo – Vampire
En İyi R&B
SZA – Shirt
En iyi Alternatif Müzik
Lana Del Rey ve Jon Batiste – Candy Necklace
En İyi Latin Şarkı
Anitta – Funk Rave
Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip
Dove Cameron – Breakfast
Yılın Öne Çıkan Performansı
TXT – Sugar Rush Ride
(AA)