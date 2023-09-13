MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu… Taylor Swift geceye damga vurdu

Müzik endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece New Jersey'de gerçekleşen etkinlikle sahiplerini buldu. Kadınların adaylıklarıyla domine ettiği gecenin öne çıkan ismi 9 dalda ödül alan Taylor Swift oldu.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl “yılın sanatçısı” dalında sadece kadın adayların olduğu MTV Video Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. 11 dalda aday gösterilen son yılların yıldız ismi Taylor Swift, bu kategori de dahil toplam 9 ödülle evine döndü.

Swift'in “Karma” şarkısında düet yaptığı şarkıcı Ice Spice ise “En İyi Yeni Sanatçı” ödülüne layık görüldü.

Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde “En iyi K-Pop” ödülü Stray Kids grubuna verilirken BLACKPINK “Yılın Grubu” seçildi. Jung Kook ve Latto’nun “Seven” şarkısı “Yazın Şarkısı” ödülünü aldı. Faslı sanatçı French Montana ise 8 Eylül gecesi Fas’ta meydana gelen deprem felaketine dikkatleri çekerek yardım çağrısı yaptı.

“Küresel İkon” ödülünü kazanan Rapçi Puff Daddy ise 2005’ten bu yana ilk defa MTV’nin ödül gecesinde sahneye çıktı.

Ödül töreninde Demi Lovato, Cardi B, Megan Thee Stallion ve Güney Koreli müzik grubu Stray Kids gibi pek çok sanatçı sahne aldı.

Programın sonunda Hip-hop'un 50’nci yılı, Grandmaster Flash, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok sanatçının yer aldığı final performansı ile kutlandı.

Gecede ödül kazanan diğer isimler ise şu şekilde:

En İyi Hip-hop şarkısı

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

En İyi Koreografi

BLACKPINK – Pink Venom

En İyi Sanat Yönetmeni

Doja Cat – Attention

En İyi Düzenleme

Olivia Rodrigo – Vampire

En İyi R&B

SZA – Shirt

En iyi Alternatif Müzik

Lana Del Rey ve Jon Batiste – Candy Necklace

En İyi Latin Şarkı

Anitta – Funk Rave

Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip

Dove Cameron – Breakfast

Yılın Öne Çıkan Performansı

TXT – Sugar Rush Ride

(AA)