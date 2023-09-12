MTV Video Müzik Ödülleri’ni kadınlar domine etti

Müzik endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri için geri sayım başladı. Salı gecesi gerçekleşecek ödül töreninde yılın sanatçısı kategorisinin kadın sanatçılar tarafından domine edilmiş olması ise dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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MTV Video Müzik Ödülleri, salı gecesi geri dönüyor ve ilk kez yılın sanatçısı kategorisinde yalnızca kadınlar aday gösterildi. Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G ve Shakira gecenin büyük ödülü için yarışıyor.

New Jersey’deki Prudential Center’da gerçekleşecek olan törene geçen yıl Lil Wayne ve Jack Harlow ile sunuculuk yapan Minaj bu defa yalnız ev sahipliği yapacak.

Gecede aynı zamanda hip-hop’un 50. yılı yıldızlarla dolu bir final performansıyla kutlanacak.

Taylor Swift, “Anti-Hero” ile müzik videosuyla gözde adaylardan biri olarak dikkat çekiyor. Onu altı adaylıkla SZA izliyor. Swift’in şu anda 14 ödülü bulunuyor ve böylece ikisi Destiny’s Child ile birlikte olmak üzere 28 ödül sahibi Beyoncé’nin, 20 ödüllü Madonna’nın ve 19 ödüllü Lady Gaga’nın arkasına yerleştiriyor.

Reneé Rapp, Aespa, Burna Boy, Davido, Eslabon Armado, FIFTY FIFTY, PinkPantheress, Saucy Santana, Stephen Sanchez ve Toosii ise ilk kez aday gösterildi.

Ayrıca gecede Shakira’nın performans sergilemesi beklenirken Diddy de 2005’ten bu yana ilk kez sahne alacak. Gecede sahne alması beklenen diğer isimler arasında ise Cardi B ve Megan Thee Stallion, Anitta, Demi Lovato, Fall Out Boy, Peso Pluma, Doja Cat, Karol G, Kelsea Ballerini, Måneskin, Olivia Rodrigo, Stray Kids’in de olması bekleniyor.

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