Muazzez İlmiye Çığ, 109 yaşına girdi

Mersin’de yaşamını sürdüren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 109 yaşına girdi. Gençlere seslenen Çığ, "Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum bu günler çok çabuk geçecek. Çok güzel günleri göreceğiz inşallah" dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de yaşayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, sağlıklı olarak 109 yaşına girdi. Ünlü Sümerolog'u evinde ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi kendisine sürpriz yaparak özel el yapımı nazar boncuğu hediye etti.

Başkan Tarhan, Sümer tarihine yaptığı katkılar kadar aydınlıkçı fikirleri ile de günümüze ışık tutan Türk aydını Muazzez İlmiye Çığ'a geçtiğimiz yıllarda Mezitli'de adının verildiği parkın açılışında ve farklı doğum günlerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafları verirken, Sembol Tarhan da özel yapım nazar boncuğu hediye etti. Başkan Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'a özel sürprizleri nedeniyle teşekkür eden Muazzez İlmiye Çığ, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmedi.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Gençlerin çok okuyup çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Çığ, “Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum bu günler çok çabuk geçecek. Çok güzel günleri göreceğiz inşallah. Şimdi bir takım sıkıntılar var ama bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inansınlar. Asla ümitsiz olmasınlar, daha çok çalışsınlar. Daima ümitle yaşasınlar. Benim gençlerden çok umudum var. Çok zeki çocuklar yetişiyor. Büyüklerin bunlara çok dikkat etmeleri ve destek olmaları gerekiyor. Atatürk'ten sonra gençlerimiz çok güzel şeyler yapacak. Daha duyarlı daha doğru mesajlar veriyor” dedi.

“MESAJLARINI GENELDE GENÇLERE YÖNELİK VERİYOR”

Muazzez İlmiye Çığ'ın son yıllarda tüm mesajlarını gençlere yönelik verdiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Umudumuzu gençlere bağladık. Muazzez İlmiye Çığ her zaman olduğu gibi doğru adresi gösteriyor. Gençler de Muazzez İlmiye Çığ'ı çok seviyorlar ve yolundan gidiyorlar. Biz de Türkiye ve Atatürk sevdalıları olarak Sayın Çığ'ın çizdiği yolda Atatürk'ün fikirlerinin daha çok insan tarafından benimsenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Tarhan, aynı zamanda ziyarette bulunan gazeteci Sedef Kabaş ile de sohbet etti.