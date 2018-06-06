Muazzez İlmiye Çığ ile buluşan genç sanatçı hediyesiyle sevindirdi

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Gerçekleşen buluşmada sanattan, tarihten ve hayattan konuşan ikili, keyifli saatler geçirdi. Baycan'ın çalışmalarını ve geçmişe olan ilgisini takdir ettiğini belirten Çığ, yeni kuşağın da bu hassasiyete sahip olmasını temenni etti.

Ziyaretin sonunda genç sanatçı duayen isme kendi tuvaliyle Antik Şehir Nippur'a hayat verdiği eserini takdim etti.

‘O CANLI BİR TARİH’

Keyifli sohbetin ve duygu dolu anların ardından konuşan genç ressam duygularını, “O canlı bir tarih. Yıllardır görüşüyoruz, sık sık telefonda konuşuyoruz. Her ziyaretimde yüzümde bir gülümsemeyle ayrılıyorum yanından. Bilgisiyle, meydana getirdikleriyle bir ömre beş hayat sığdırabilen özel bir insan. Ben sadece onun gözlemlerini, düşüncelerini dinleme ayrıcalığına sahip olduğum için mutluyum” şeklinde ifade etti.