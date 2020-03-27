Mucize Doktor’un Nazlı’sı SÖZCÜ’ye konuştu: Tüm sağlıkçılara saygı gösterilmeli

Dizide çalışkan bir asistanı canlandıran oyuncu Sinem Ünsal “Doktorlar gerçekten de çok zor bir mesleği fedakarca yerine getiriyorlar” dedi.

Ekranda Mucize Doktor'un Nazlı'sı, Raif ile Letafet oyunuyla tiyatro sahnesinde ise Letafet karakterine hayat veren Sinem Ünsal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunu.

Ünsal, bunun oyunculuğa yatırım olduğunu anlatıyor: “Edebiyat okumak, karakterleri analiz etmemde ve senaryo halinde gelen kurguyu daha iyi özümsememde kolaylık sağladı”.

Bir süredir ünlü bir şampuanın marka yüzü olan Sinem Ünsal'la dizi ve oyununun ardından güzellik sırlarını konuştuk.

BÖYLE BİR AŞK YAŞARDIM

– Mucize Doktor dizisindeki Nazlı çok seviliyor. Size göre Nazlı'daki şeytan tüyü nedir?

* Nazlı; mesleğini seven, çalışkan bir cerrahi asistanı. Çocukluğundaki travmaları yüzünden insanlara güvenini yitirmiş genç bir kadın.

* En güzel özellikleri de çok sevecen bir karaktere, ön yargısız ve hayata karşı hala çocuksu bir inanca sahip olması. Bence Nazlı'daki şeytan tüyü; mesleğindeki azmi ve her şeyden önce vicdanının sesini dinlemesidir.

– Otizmli genç doktor Ali Vefa ile Nazlı dizide bir aşk yaşıyor… Sinem Ünsal gerçek hayatta böyle bir aşk yaşayabilir mi?

* Bu çok zor bir karar… Ancak Ali Vefa'yla aynı koşullarda gerçek hayatta da galiba böyle bir aşkı yaşardım.

– Rol gereği de olsa doktorluk mesleğini tanıdınız. Bu kutsal meslekle ilgili neler söylersiniz?

* Birçok çocuk, doktor olmanın hayalini kurar. Ben çocukken de doktorluğun çok zor olduğunu düşünürdüm. Şimdi ise daha iyi anlıyorum. Doktorlar gerçekten de çok zor bir mesleği fedakarca yerine getiriyorlar.

* Sadece doktorlar da değil, sağlık sektöründe çalışan herkes için bu geçerli. Hepimizin, tüm sağlık sektörü çalışanlarına gereken saygıyı göstermemiz gerekiyor.

HEP DOĞALLIKTAN YANAYIM

– Marka yüzü olduğunuz için sormak istiyorum, saç bakımıyla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?

* Setlerde yıpranan, şehir yaşantısında yorulan saçlarıma bakmayı önemsiyorum. Yıllardır kullandığım ve sonunda marka yüzü olduğum şampuanı aksatmadan kullanıyorum. Ayrıca boya yaptırmadığım için de saçlarım doğal sağlığını koruyor.

– Bir kadın, en sağlıklı şekilde nasıl güzelleşir?

* Doğallık benim için çok önemli. Yüzlerine ya da vücutlarına müdahalede bulunanları eleştirmek istemem, insan kendini nasıl iyi ve rahat hissedecekse öyle olmalı.