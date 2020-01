Mucize’nin Mızgın’ı Sultan’ın yolunda

Biran Damla Yılmaz çok mutlu ve heyecanlı. “Önce Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize'sinde oynadım, şimdi de Türkan Şoray'ın efsane filmini ve rolünü televizyon dizisinde canlandırıyorum” diyor. Güzel oyuncu, 43 yıl önce (1977) Türkan Şoray'ın Tarık Akan'la başrol oynadığı Baraj filmini ve Şoray'ın Aysel karakterini ekrana hakkını vererek taşımanın telaşı içinde. Yılmaz'la, Yağmur Ünal'ın yapımcı ortağı olarak imzasını attığı mart ayında ekrana gelecek bu diziyi ve oyunculuk öyküsünü konuştuk.

– Türkan Şoray'ın rolünü bir diziyle günümüze taşımak nasıl bir duygu?

Türkan Şoray'ın hayat verdiği bir karakteri yeniden seyirciyle buluşturmak bana gurur veriyor. Aysel'i en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum.

– Türkan Şoray'la buluşup filmi konuşmak ister misin?

Türkan Şoray'la buluşmayı çok arzu ederim. Ancak şu dönem epey bir yoğun tempo içindeyiz. Daha sonra elbette. Baraj filmi ben doğmadan 20 yıl önce çekilmiş. Ancak filmi izledim, çok güzel bir hikayesi var. Zemininde yer alan kadın hikayesi, şu dönemde altını çizmemiz gereken bir konu. Yönetmenimiz Hasan Tolga ve oyuncu arkadaşlarımla uyum içinde çalışıyoruz.

– Oyunculuk aşkı yüreğine nasıl düştü?

Çok küçük yaştan beri oyunculuk hep kalbimdeydi. Ajansa kaydoldum ve bir şekilde şansım yaver gidince 15 yaşında kameranın önüne geçtim.

– Kırgın Çiçekler dizisinin Eylül karakteriyle adını duyurdun…

Eylül benim için hem ilk hemde en değerli karakter olarak kalacak. Eylül'le birbirimizi büyüttük.

– Mucize 2 Aşk filmindeki Mızgin'i sinema seyircisi seni çok sevdi…

Çok özel bir film oldu. Her yaştan insanın izlemesini isterim. Çünkü sadece biz değil çok özel misafirlerimizin de bu filmde emeği var. Mert Turak'ın oynadığı Aziz ve benim canlandırdığım Mızgin'in mucizeler yaratan sevgisi herkesi büyüledi ve umut oldu. Mızgin çok güçlü, çok fazla şeye göğüs germiş genç bir kadın. Ama o da Aziz'in saflığına masumluğuna sığınmış, onu kabul etmiş. Hayat mucizelerle dolu, herkes kendi mucizesini yaratıyor sonuçta.

– You Tube kanalın var, Arap hayranların çok ve fan grupların son derece faal…

Evet, You Tube kanalımı yeni açtık ve büyük ilgi gördü. Bu kadarını beklemiyordum. Takipçilerimin istekleri doğrultusunda video içeriği belirliyorum ve şu an her şey güzel gidiyor.