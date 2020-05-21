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Muhacir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muhacir mi, muacir mi?
Muhacir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muhacir mi, muacir mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘muhacir’dir. Muhacir mi, muacir mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 21 Mayıs 2020 - 11:39

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muhacir'dir.

MUHACİR NE DEMEK:

1- Göçmen.

2- Hz. Muhammed’e uyarak Mekke’den Medine’ye göç eden.

MUHACİR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin muhacir mi, muacir mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muhacir şeklinde olmalıdır.

muacir (Yanlış kullanım)

muhacir (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dedemler Selanik'ten Anadolu'ya gelen ilk muhacirlerdendi.”

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Son güncelleme: 11:40 - 21.05.2020
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