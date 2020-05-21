Muhacir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muhacir mi, muacir mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muhacir'dir.
MUHACİR NE DEMEK:
1- Göçmen.
2- Hz. Muhammed’e uyarak Mekke’den Medine’ye göç eden.
MUHACİR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin muhacir mi, muacir mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muhacir şeklinde olmalıdır.
muacir (Yanlış kullanım)
muhacir (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Dedemler Selanik'ten Anadolu'ya gelen ilk muhacirlerdendi.”