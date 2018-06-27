Muharrem İnce, kendisiyle ilgili o tweet’leri beğendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan, seçimi kazanamamasına rağmen toplumda büyük bir umut yaratan Muharrem İnce, kendisine destek mesajı atan sanatçıların tweet'lerini beğendi.

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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni kazanamamasına rağmen yüzde 30’u aştı ve CHP’li birçok kişinin partinin başında görmek istediği isim oldu. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri süresince yaptığı propaganda faaliyetleri nedeniyle sanat dünyasından da büyük bir beğeni toplayan İnce, son olarak 81 ili ziyaret edeceğini duyurdu. Sosyal medyayı da her fırsatta takip eden İnce, Twitter hesabından kendisiyle ilgili ileti yazan Kadir Doğulu, Şevval Sam, Hayko Cepkin ve Rojda Demirer’in iletilerini beğendi.