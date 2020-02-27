Muhterem Nur ve Timuçin Esen hakkında takipsizlik kararı

Kadırga Prodüksiyonun sahibi Yusuf Ziya Oran, ‘Müslüm' isimli filmde Timuçin Esen tarafından seslendirilen ‘Bunca Gamı Bunca Derdi' adlı eserin haklarının kendisine ait olduğunu öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Yusuf Ziya Oran'ın Müslüm Gürses'e 2012 yılında ‘Veda-Ervahı Ezelde' isimli bir albüm yaptığı, albümün 3'üncü eserinin ‘Bunca Gamı Bunca Derdi' isimli eser olduğu, şüphelilerin ise eser hakkının Oran'a ait olduğunu bilmelerine karşın onay almadan, Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği ‘Müslüm' isimli filmde kullandıkları, ‘Hayat bana zordu ama güzeldi' cümlesinin de sinema filminde gösterildiği, şikayete konu filmin DS adlı yapım şirketi tarafından piyasaya sürüldüğü, Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur Akbaş'ın da şirket ile ortak hareket ederek bu işten gelir elde ettiği, Timuçin Esen'in de eseri seslendirdiği kaydedilmişti.

‘ESERİN HAKLARI ORAN’A AİT DEĞİL’

Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında iddialara ilişkin bilirkişi raporu alındı.

Raporda, “Bahsi geçen eserler incelendiğinde aynı eserler olduğu tespit edilmiştir. Sözler ve bestesi birebir aynı fakat düzenlemeleri farklıdır. ‘Bunca Gamı Bunca Derdi' adlı bahsi geçen eserin sözleri Kültür Bakanlığı Müzik Kayıt Tescil belgesinde de belirtildiği üzere Anonimdir. Yine eserin bestesi Aşık Daimi'ye (İsmail Aydın) aittir. Bu kayıtlar, müşteki vekilinin dilekçesinde belirttiği gibi eserin tüm haklarının müştekiye ait olmadığı sonucu çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘FARKLI DÜZENLEME VE YORUMLA KULLANILMIŞ’

Konuya ilişkin bilirkişi raporunda Yusuf Ziya Oran'ın ‘Bunca Gamı Bunca Derdi' adlı eser üzerindeki haklarının ‘Veda-Ervahı Ezelde' adlı albümdeki düzenleme ve mekanik yorumla sınırlı olduğu, Mustafa Uslu'nun yapımcısı olduğu ‘Müslüm' isimli filmde ise eserin tamamen farklı bir düzenleme ve yorumla kullanıldığı kaydedilerek, müştekinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) koruma altına alınmış sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı haklarının ihlal edilmediği belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık, bilirkişi raporu sonucuna göre bir suç oluşmadığının anladığı gerekçesiyle Muhterem Nur Akbaş, Timuçin Esen ve Mustafa Uslu hakkında takipsizlik kararı verdi.

Öte yandan Yusuf Zira Oran'ın avukatı Oktay Süleyman Öztürk aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz ettiği öğrenildi. (İHA)