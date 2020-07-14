Muhteşem Yüzyıl dizisini bitiren Cardi B, şimdi de Kösem Sultan’a başlıyor

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, geçen ay Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye başlamış ve kendini öyle kaptırmıştı ki günde 5 bölüm bitiriyordu. Hürrem Sultan’a hayran olan ama Nurbanu Sultan’dan nefret eden B, Hürrem ölünce de sabaha kadar uyuyamamış hatta ağlamıştı.

Rapçi şimdi de Kösem Sultan’ın hayatına merak saldı. Twitter hesabından bir açıklama yapan B, “Kösemi görelim bakalım. Hürrem sonsuza dek kalbimde olacak” dedi.