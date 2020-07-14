Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Muhteşem Yüzyıl dizisini bitiren Cardi B, şimdi de Kösem Sultan’a başlıyor
Muhteşem Yüzyıl dizisini bitiren Cardi B, şimdi de Kösem Sultan’a başlıyor
Cardi B, Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra Osmanlı tarihinin en önemli kadınlarına merak saldı. Ünlü rapçi, şimdi de Kösem Sultan izlemey başladı.
Kültür Sanat 14 Temmuz 2020 - 15:50

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, geçen ay Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye başlamış ve kendini öyle kaptırmıştı ki günde 5 bölüm bitiriyordu. Hürrem Sultan’a hayran olan ama Nurbanu Sultan’dan nefret eden B, Hürrem ölünce de sabaha kadar uyuyamamış hatta ağlamıştı.
Rapçi şimdi de Kösem Sultan’ın hayatına merak saldı. Twitter hesabından bir açıklama yapan B, “Kösemi görelim bakalım. Hürrem sonsuza dek kalbimde olacak” dedi.

İLGİLİ HABERMuhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B, Hürrem Sultan ölünce sabaha kadar uyuyamadı