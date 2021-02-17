Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a destek: Korku ikliminden yorulduk

Uğur Dündar'ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Gezen ve Akpınar'ın 4’er yıl 8’er aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Gelişme üzerine Oyuncular Sendikası bir bildiri yayınlayarak usta sanatçılara destek verdi. Sendikanın yayınladığı metinde şu ifadelere yer verildi:

“Müjdat Gezen ve Metin Akpınar halkın sanatçısı, bizlerin hocalarıdır. İfade özgürlüğü kapsamında yaptıkları açıklamalar nedeniyle savcılık makamının hapis cezası istemesini anlayamıyoruz, kabul edemiyoruz.

“KORKU İKLİMİNDEN YORULDUK”

Ülkemizde süregelen ve yaşamın her alanına sirayet eden baskı ve korku ikliminden yorulduk. Çağdaş, ilerici ve özgür bir ülke özlemi duyuyoruz. Toplumun ilerleyebilmesi için sanata; sanatın ilerleyebilmesi için de ifade özgürlüğüne ihtiyacımız var.

Bu nedenle sanatın her yerde, her koşulda ve daima birleştirici ve onarıcı gücüne olan inancımızla, sayın mahkemenin de bu doğrultuda bir karar vereceğine inanmak istiyoruz.”