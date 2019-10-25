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Müjdat Gezen’den nostaljik müzikal
Müjdat Gezen’den nostaljik müzikal
Usta sanatçı Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı “Pera Müzikali”yle yakında seyirci karşısına çıkacak
Nazan DOĞANER HALICI
Kültür Sanat 25 Ekim 2019 - 06:00

Müjdat Gezen, 2019-2020 tiyatro sezonunda “Pera Müzikali” adlı yeni oyunuyla TİM Show Center'da sahne alacak. 30 Ekim'de prömiyeri yapılacak oyunda Gezen başrolü Cüneyt Arkın ve Gönül Yazar'la paylaşacak. Kaan Polat Cüreklibatur'un babası Cüneyt Arkın'la rol alacağı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca da yer alacak. Oyunun konuk ses sanatçıları ise Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin olacak. Dekor tasarımına Barış Dinçel'in imza attığı oyun, 1453'ten 2019'a İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak.

Pera müzikali 3, 17 VE 24 KASIM'DA SAHNEDE
TİM Show Center'da 3, 17 ve 24 Kasım günleri saat 15.00'te sahnelenecek olan “Pera Müzikali”nin biletleri, Biletix'ten ve gişeden temin edilebilecek.

117 KİŞİ ROL ALIYOR

Müjdat Gezen, Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları ve diğer rollerle 117 kişilik bir kadronun görev aldığı oyunla ilgili şunları söyledi: “Pera Müzikali, şu zamana kadar yapılmış en kalabalık müzikal. . Çok heyecanlıyım. Heyecansız bir iş olmaz zaten, heyecan olacak ki bu iş olsun. Seyircimiz bizi yalnız bırakmasın” dedi.

Duayen oyuncu Cüneyt Arkın da kadroda.

GEZEN: OYUNU 9 KERE YAZDIM

Bir yıl boyunca Pera Müzikali için çalıştığını söyleyen Müjdat Gezen, “Oyunu 9 kere baştan yazdım. Tarihsel hata yapmamak lazım. 36 padişah gelmiş geçmiş. Hepsini eklesek oyun 3 gün sürüyor” dedi.

Son güncelleme: 04:12 - 25.10.2019