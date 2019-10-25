Müjdat Gezen’den nostaljik müzikal

Müjdat Gezen, 2019-2020 tiyatro sezonunda “Pera Müzikali” adlı yeni oyunuyla TİM Show Center'da sahne alacak. 30 Ekim'de prömiyeri yapılacak oyunda Gezen başrolü Cüneyt Arkın ve Gönül Yazar'la paylaşacak. Kaan Polat Cüreklibatur'un babası Cüneyt Arkın'la rol alacağı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca da yer alacak. Oyunun konuk ses sanatçıları ise Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin olacak. Dekor tasarımına Barış Dinçel'in imza attığı oyun, 1453'ten 2019'a İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak.

117 KİŞİ ROL ALIYOR

Müjdat Gezen, Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları ve diğer rollerle 117 kişilik bir kadronun görev aldığı oyunla ilgili şunları söyledi: “Pera Müzikali, şu zamana kadar yapılmış en kalabalık müzikal. . Çok heyecanlıyım. Heyecansız bir iş olmaz zaten, heyecan olacak ki bu iş olsun. Seyircimiz bizi yalnız bırakmasın” dedi.

GEZEN: OYUNU 9 KERE YAZDIM

Bir yıl boyunca Pera Müzikali için çalıştığını söyleyen Müjdat Gezen, “Oyunu 9 kere baştan yazdım. Tarihsel hata yapmamak lazım. 36 padişah gelmiş geçmiş. Hepsini eklesek oyun 3 gün sürüyor” dedi.