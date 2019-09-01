Müjdat Gezen’den yeni müzikal

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni müzikali “Eğlence Dünyası”nı, dün Boğaz gezintisi eşliğinde teknede gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıttı. Eğlence Dünyası müzikali, 1453'ten 2019'a İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak. Müjdat Gezen, yazıp yönettiği yeni müzikalin başrollerini Cüneyt Arkın, Oya Başar, Ercan Bostancıoğlu, İlhan Daner, Kayhan Yıldızoğlu gibi duayen isimlerle paylaşacak. Müzikalde Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca annesiyle birlikte; Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ve Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur da babalarıyla birlikte rol alacaklar.

“Eğlence Dünyası” müzikalinde Melihat Gülses, Ayben Erman, Semiha Yankı, Sevcan Orhan ve Yener Çevik ise konuk ses sanatçıları olarak yer alacaklar. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal'ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alacak.

Dekor tasarımına Barış Dinçel'in imza attığı, müzik direktörlüğünü Seçil Akın'ın üstlendiği ve kayıt çalışmalarının Müziklab'da Murat Yelken eşliğinde yapıldığı “Eğlence Dünyası”nın koreografisi Pınar Ataer, kostümleri ise Aygül Kostüm Evi tarafından hazırlanıyor. Ünlü makyaj ustası Corci'nin yanı sıra dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte oyunda 118 kişilik bir kadro görev alacak.